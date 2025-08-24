Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber NSG Ohre Spetze vor 47 Zuschauern gegen die SG Handwerk Magdeburg mit einem überlegenen 12:1 (4:0) durch.

Flechtingen/MTU. 12:1 (4:0) in Ohre Spetze: Ganze zwölf Bälle hat die Mannschaft von Rene Ahlfeld, die NSG Ohre Spetze, am Sonntag im Tor der Besucher aus Magdeburg untergebracht.

Phil Steinmüller (NSG Ohre Spetze) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Flechtinger legten in der 18. Minute nach. Diesmal war Lenni Scharenberg der Torschütze.

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Nick Tyler Arnold konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 37 einnetzen. Es lief nicht gut für die SG Handwerk Magdeburg. In Minute 47 schaffte es Spieler Nummer 7 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, das Match war jedoch verloren. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Magdeburger. Spielstand 11:1 für die NSG Ohre Spetze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Flechtingen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Heberling den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 12:1 verfestigte (89.). Damit war der Triumph der Flechtinger gesichert. Die NSG Ohre Spetze rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Ohre Spetze – SG Handwerk Magdeburg

NSG Ohre Spetze: Wirth – Meyer, Steinmüller, König (31. Metaj), Heberling, Bethge (31. Bröckel), Zeimer (25. Engel), Arnold, Scharenberg, Pfarre, Möbbeck (25. Wehrmeister)

SG Handwerk Magdeburg: (77. Muhi) – Traore, Alabdullah, Franke, Voigt (18. Hübenthal), Ahmed Mohamud, Wilke, Bajaha, Kuster, Solomon, Bode

Tore: 1:0 Phil Steinmüller (2.), 2:0 Lenni Scharenberg (18.), 3:0 Nick Tyler Arnold (24.), 4:0 Nick Tyler Arnold (37.), 4:1 Mohiadin Ahmed Mohamud (47.), 5:1 Phil Steinmüller (53.), 6:1 Phil Steinmüller (61.), 7:1 Lenni Scharenberg (70.), 8:1 Lenni Scharenberg (76.), 9:1 Noah Luis Wehrmeister (81.), 10:1 Noah Luis Wehrmeister (82.), 11:1 Lennart Heberling (84.), 12:1 Lennart Heberling (89.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Zuschauer: 47