Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Mit einem unfassbaren 11:2 (7:2) fegte das Team der NSG Irxleben /Niederndodeleben die Germania Olvenstedt am Sonntag vom Spielfeld.

Irxleben/MTU. Am Sonntag haben sich die NSG Irxleben /Niederndodeleben und die Germania Olvenstedt ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 11:2 (7:2).

Leopold Oliver Stehr (NSG Irxleben /Niederndodeleben) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Börder legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Luke Collin Thielecke der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (13.).

NSG Irxleben /Niederndodeleben führt in Minute 13 mit 2:0

Die Börder konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Finn Christian Armgart traf in der 21. Spielminute zum zweiten Mal, gefolgt von Leopold Oliver Stehr (23.). Dann schafften es die Magdeburger, dem Germania Olvenstedt e.V. etwas entgegenzusetzen. Erik Echardt traf in Minute 26. Die NSG Irxleben /Niederndodeleben ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Armgart verschaffte seinem Team drei weitere Tore (29., 34., 40.). Olvenstedt legte nochmal vor. Dominik Golde schoss und traf in der 44. Spielminute per Strafstoß. Valentin Hamann verschaffte seinem Team drei weitere Tore (46., 76., 85.). Spielstand 10:2 für die NSG Irxleben /Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Unmittelbar darauf gelang es Finn Angelus Schädel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 11:2 zu erweitern (86.). Die Börder sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: NSG Irxleben /Niederndodeleben – Germania Olvenstedt

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern – Sägebarth, Zornemann, Grebe, Schädel, Bräuer, Hamann, Stehr, Heinrich, Thielecke, Armgart

Germania Olvenstedt: Schade – Kiesel, Kapsch, Farhangnia, Bühring, Bagrovski, Golde, Kohl, Echardt, Schäfer, Bäumler

Tore: 1:0 Leopold Oliver Stehr (6.), 2:0 Luke Collin Thielecke (13.), 3:0 Finn Christian Armgart (21.), 4:0 Leopold Oliver Stehr (23.), 4:1 Erik Echardt (26.), 5:1 Finn Christian Armgart (29.), 6:1 Leopold Oliver Stehr (34.), 7:1 Finn Christian Armgart (40.), 7:2 Dominik Golde (44.), 8:2 Valentin Hamann (46.), 9:2 Valentin Hamann (76.), 10:2 Luke Collin Thielecke (85.), 11:2 Finn Angelus Schädel (86.); Schiedsrichter: Ole Bennet Becker (Barleben); Zuschauer: 54