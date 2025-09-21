Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: An diesem Wochenende hat die Germania Olvenstedt im heimischen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den SSV 80 Gardelegen U19 unterlag das Team von Robin Wirdel mit 2:7 (2:4).

Magdeburg/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich die Germania Olvenstedt und der SSV 80 Gardelegen U19 am Sonntag 2:7 (2:4) getrennt.

Bjarne Peters (SSV 80 Gardelegen U19) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Gardeleger legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Malte Peer Hirschfeld der Torschütze (7.).

Minute 7: Germania Olvenstedt mit 0:2 im Rückstand

Die Gardeleger schafften es, nochmal zu erhöhen. Maksym Berezovskyi versenkte den Ball in Minute 24, gefolgt von Leonard Karl Kuthe (37.). Olvenstedt legte nochmal vor. Mit einem Doppelpack von Erik Eckardt holte der Germania Olvenstedt e.V. auf. Gefährlich wurde die Situation für die Gardeleger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 2:5. Hirschfeld traf in der 48. Spielminute, gefolgt von Yanis Hermann Liebelt (67.). Spielstand 6:2 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

30 Minuten nach der Pause konnte Hirschfeld (Gardelegen) den Ball erneut über die Linie bringen (75.). Mit 7:2 gingen die Gardeleger als Sieger vom Platz. In Spielminute 75 handelte sich die Germania Olvenstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – SSV 80 Gardelegen U19

Germania Olvenstedt: Schade (46. Arm) – Shen, Kohl, Golde, Eckardt, Bagrovski (35. Köppe), Schäfer, Bühring, Farhangnia (76. Görne), Kapsch, Hoyer (59. Kiesel)

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Liebelt (69. Schubert), Peters, Wannagat, Freitag (24. Kirchhof), Linow, Berezovskyi, Hirschfeld, Kuthe, Wolter, Teßmer (46. Liehmann)

Tore: 0:1 Bjarne Peters (2.), 0:2 Malte Peer Hirschfeld (7.), 0:3 Maksym Berezovskyi (24.), 0:4 Leonard Karl Kuthe (37.), 1:4 Erik Eckardt (40.), 2:4 Erik Eckardt (41.), 2:5 Malte Peer Hirschfeld (48.), 2:6 Yanis Hermann Liebelt (67.), 2:7 Malte Peer Hirschfeld (75.); Schiedsrichter: Johann Eisfeld (Magdeburg); Zuschauer: 52