Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: An diesem Sonntag hat die Germania Olvenstedt im heimischen Stadion eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den SSV 80 Gardelegen U19 unterlag das Team von Robin Wirdel mit 2:7 (2:4).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Bjarne Peters das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (2.). Die Gardeleger legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Malte Peer Hirschfeld der Torschütze (7.).

Dann konnte Gardelegen einen zusätzlichen Erfolg einsacken. Maksym Berezovskyi versenkte den Ball in der 24. Minute, gefolgt von Leonard Karl Kuthe (37.). Olvenstedt legte nochmal vor. Mit einem Doppelpack von Erik Eckardt holte der Germania Olvenstedt e.V. auf. Eine ernsthafte Bedrohung erwuchs den Gardelegern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Hirschfeld traf in der 48. Minute, gefolgt von Yanis Hermann Liebelt (67.). Spielstand 6:2 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

30 Minuten nach der Pause konnte Hirschfeld (Gardelegen) den Ball erneut über die Linie bringen (75.). Mit 7:2 verließen die Gardeleger den Platz als Sieger. In Spielminute 75 handelte sich die Germania Olvenstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – SSV 80 Gardelegen U19

Germania Olvenstedt: Schade (46. Arm) – Kohl, Golde, Hoyer (59. Kiesel), Kapsch, Shen, Schäfer, Eckardt, Farhangnia (76. Görne), Bagrovski (35. Köppe), Bühring

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Wolter, Freitag (24. Kirchhof), Teßmer (46. Liehmann), Wannagat, Kuthe, Liebelt (69. Schubert), Peters, Berezovskyi, Hirschfeld, Linow

Tore: 0:1 Bjarne Peters (2.), 0:2 Malte Peer Hirschfeld (7.), 0:3 Maksym Berezovskyi (24.), 0:4 Leonard Karl Kuthe (37.), 1:4 Erik Eckardt (40.), 2:4 Erik Eckardt (41.), 2:5 Malte Peer Hirschfeld (48.), 2:6 Yanis Hermann Liebelt (67.), 2:7 Malte Peer Hirschfeld (75.); Schiedsrichter: Johann Eisfeld (Magdeburg); Zuschauer: 52