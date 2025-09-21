Signifikant unterlegen zeigte sich die Germania Olvenstedt in der Partie gegen den SSV 80 Gardelegen U19 am vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I. Die Gastgeber verloren mit 2:7 (2:4).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Bjarne Peters das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.). Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Malte Peer Hirschfeld (7.) erzielt wurde.

Dann konnte Gardelegen einen weiteren Erfolg verbuchen. Maksym Berezovskyi schoss und traf in Spielminute 24, gefolgt von Leonard Karl Kuthe (37.). Olvenstedt legte nochmal vor. Mit einem Doppelpack von Erik Eckardt holte der Germania Olvenstedt e.V. auf. Eine echte Gefahr erwuchs den Gardelegern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Hirschfeld traf in Minute 48, gefolgt von Yanis Hermann Liebelt (67.). Spielstand 6:2 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Hirschfeld, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:7 zu festigen (75.). In Spielminute 75 handelte sich die Germania Olvenstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – SSV 80 Gardelegen U19

Germania Olvenstedt: Schade (46. Arm) – Bühring, Kapsch, Hoyer (59. Kiesel), Kohl, Shen, Eckardt, Farhangnia (76. Görne), Schäfer, Golde, Bagrovski (35. Köppe)

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Berezovskyi, Hirschfeld, Kuthe, Peters, Teßmer (46. Liehmann), Wolter, Linow, Freitag (24. Kirchhof), Wannagat, Liebelt (69. Schubert)

Tore: 0:1 Bjarne Peters (2.), 0:2 Malte Peer Hirschfeld (7.), 0:3 Maksym Berezovskyi (24.), 0:4 Leonard Karl Kuthe (37.), 1:4 Erik Eckardt (40.), 2:4 Erik Eckardt (41.), 2:5 Malte Peer Hirschfeld (48.), 2:6 Yanis Hermann Liebelt (67.), 2:7 Malte Peer Hirschfeld (75.); Schiedsrichter: Johann Eisfeld (Magdeburg); Zuschauer: 52