Eine bittere Schlappe erlitt die Germania Olvenstedt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SSV 80 Gardelegen U19. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 52 Zuschauern mit 2:7 (2:4).

Gleich nach dem Anstoß schoss Bjarne Peters das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.). Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Malte Peer Hirschfeld (7.) erzielt wurde.

Dann verbuchten die Gardeleger einen zusätzlichen Erfolg. Maksym Berezovskyi traf in der 24. Spielminute, gefolgt von Leonard Karl Kuthe (37.). Olvenstedt legte nochmal vor. Mit einem Doppelpack von Erik Eckardt holte der Germania Olvenstedt e.V. auf. Der SSV 80 Gardelegen U19 ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Hirschfeld traf in der 48. Spielminute, gefolgt von Yanis Hermann Liebelt (67.). Spielstand 6:2 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Hirschfeld den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:7 festigte (75.). Damit war der Triumph der Gardeleger entschieden. In Spielminute 75 handelte sich die Germania Olvenstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – SSV 80 Gardelegen U19

Germania Olvenstedt: Schade (46. Arm) – Eckardt, Shen, Golde, Farhangnia (76. Görne), Kapsch, Kohl, Hoyer (59. Kiesel), Schäfer, Bühring, Bagrovski (35. Köppe)

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Freitag (24. Kirchhof), Liebelt (69. Schubert), Kuthe, Linow, Berezovskyi, Peters, Wannagat, Wolter, Teßmer (46. Liehmann), Hirschfeld

Tore: 0:1 Bjarne Peters (2.), 0:2 Malte Peer Hirschfeld (7.), 0:3 Maksym Berezovskyi (24.), 0:4 Leonard Karl Kuthe (37.), 1:4 Erik Eckardt (40.), 2:4 Erik Eckardt (41.), 2:5 Malte Peer Hirschfeld (48.), 2:6 Yanis Hermann Liebelt (67.), 2:7 Malte Peer Hirschfeld (75.); Schiedsrichter: Johann Eisfeld (Magdeburg); Zuschauer: 52