In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I kassierte die Germania Olvenstedt am Wochenende eine bittere Pleite gegen die NSG Irxleben /Niederndodeleben und ging 1:13 (0:4) vom Platz.

Magdeburg/MTU. Auf dem Sportplatz Olvenstedt wurden die Fans der Germania Olvenstedt am Sonntag Zeugen eines bitteren Spektakels. Dreizehn Bälle gingen Keeper Tyler-Christoph Schade durch die Lappen. Das Spiel endete 1:13 (0:4).

Finn Christian Armgart (NSG Irxleben /Niederndodeleben) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Paul Luca Grebe (4.) erzielt wurde.

Germania Olvenstedt sieht sich 0:2 im Rückstand – 4. Minute

Es sah nicht gut aus für die Germania Olvenstedt. In Minute 83 gelang es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Magdeburger zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. Paul Luca Grebe traf für Irxleben /Niederndodeleben in Minute 83, Tim Heinrich in Minute 87 und Paul Luca Grebe in Minute 88. Spielstand 12:1 für die NSG Irxleben /Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

Nur kurz darauf gelang es Armgart, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:13 auszubauen (89.).

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – NSG Irxleben /Niederndodeleben

Germania Olvenstedt: Schade – Köppe, Shen, Kapsch, Platzek, Mai (46. Hoyer), Arm, Böer, Kohl, Schäfer, Knöpfel

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern – Klein, Bräuer, Sägebarth (26. Heinrich), Armgart, Höltge, Thielecke, Strebe, Grebe, Hamann (26. Dao), Stehr

Tore: 0:1 Finn Christian Armgart (2.), 0:2 Paul Luca Grebe (4.), 0:3 Finn Christian Armgart (7.), 0:4 Finn Christian Armgart (26.), 0:5 Maddox-William Strebe (47.), 0:6 Luke Collin Thielecke (49.), 0:7 Finn Christian Armgart (56.), 0:8 Paul Luca Grebe (59.), 0:9 Leopold Oliver Stehr (78.), 1:9 Pascal Hoyer (83.), 1:10 Paul Luca Grebe (83.), 1:11 Tim Heinrich (87.), 1:12 Paul Luca Grebe (88.), 1:13 Finn Christian Armgart (89.); Schiedsrichter: Johann Eisfeld (Magdeburg); Zuschauer: 23