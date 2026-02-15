Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Mit einem unrühmlichen Endstand von 1:13 (0:4) verließ die Germania Olvenstedt am Sonntag den Sportplatz Olvenstedt. Die NSG Irxleben /Niederndodeleben fuhr siegreich nach Hause.

Magdeburg/MTU. Auf dem Sportplatz Olvenstedt wurden die Fans der Germania Olvenstedt am Sonntag Zeugen einer bitteren Niederlage. Dreizehn Bälle gingen Keeper Tyler-Christoph Schade durch die Finger. Das Spiel endete 1:13 (0:4).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Finn Christian Armgart für Irxleben /Niederndodeleben traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Paul Luca Grebe (4.) erzielt wurde.

4. Minute: Germania Olvenstedt 0:2 im Hintertreffen

Es lief nicht gut für die Germania Olvenstedt. In Minute 83 schaffte es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Paul Luca Grebe traf für Irxleben /Niederndodeleben in Minute 83, Tim Heinrich in Minute 87 und Paul Luca Grebe in Minute 88. Spielstand 12:1 für die NSG Irxleben /Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Armgart den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:13 festigte (89.). Damit war der Sieg der Börder gesichert.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – NSG Irxleben /Niederndodeleben

Germania Olvenstedt: Schade – Schäfer, Kapsch, Knöpfel, Kohl, Platzek, Arm, Mai (46. Hoyer), Böer, Köppe, Shen

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern – Hamann (26. Dao), Bräuer, Sägebarth (26. Heinrich), Klein, Höltge, Thielecke, Armgart, Strebe, Stehr, Grebe

Tore: 0:1 Finn Christian Armgart (2.), 0:2 Paul Luca Grebe (4.), 0:3 Finn Christian Armgart (7.), 0:4 Finn Christian Armgart (26.), 0:5 Maddox-William Strebe (47.), 0:6 Luke Collin Thielecke (49.), 0:7 Finn Christian Armgart (56.), 0:8 Paul Luca Grebe (59.), 0:9 Leopold Oliver Stehr (78.), 1:9 Pascal Hoyer (83.), 1:10 Paul Luca Grebe (83.), 1:11 Tim Heinrich (87.), 1:12 Paul Luca Grebe (88.), 1:13 Finn Christian Armgart (89.); Schiedsrichter: Johann Eisfeld (Magdeburg); Zuschauer: 23