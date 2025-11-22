In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I kassierte die Germania Olvenstedt am Wochenende eine bittere Pleite gegen den SV Eintracht Salzwedel und ging 0:6 (0:1) vom Platz.

Magdeburg/MTU. Auf dem Sportplatz Olvenstedt wurden die Fans der Germania Olvenstedt am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sechs Bälle gingen Keeper Tyler-Christoph Schade ins Netz. Das Spiel endete 0:6 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Memis Ozcan (Haldensleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (17.). Es waren schon 33 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Jaron Heubach für Salzwedel traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Theo Krubert den Ball ins Netz (46.).

Germania Olvenstedt liegt 0:2 im Rückstand – 46. Minute

Dann verbuchten die Salzwedler einen zusätzlichen Erfolg. Paul-Lennox Lemke versenkte den Ball in der 49. Minute. Zu all dem Jammer lenkte der Magdeburger den Ball in der 75. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Malte Hein traf in der 79. Minute. Spielstand 5:0 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 9

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Alec Philo Stramm den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:6 erweiterte (82.). Damit war der Erfolg der Salzwedler gesichert.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – SV Eintracht Salzwedel

Germania Olvenstedt: Schade – Shen (14. Hoyer), Stahl, Kapsch, Schäfer (40. Arm), Köppe, Knöpfel, Mai, Kohl, Golde, Platzek

SV Eintracht Salzwedel: Nguyen – Horn (34. Lemke), Gueta (34. Hein), Weißbach, Gromeier, Thaute, Hammer, Schulze, Stramm, Krubert, Heubach

Tore: 0:1 Jaron Heubach (33.), 0:2 Theo Krubert (46.), 0:3 Paul-Lennox Lemke (49.), 0:4 Leon Köppe (75.), 0:5 Malte Hein (79.), 0:6 Alec Philo Stramm (82.); Schiedsrichter: Memis Ozcan (Haldensleben); Zuschauer: 35