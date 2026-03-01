Für den Gastgeber SG Blau-Weiß Neuenhofe endete das Spiel gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I mit einer 1:1 (1:0)-Punkteteilung.

Neuenhofe/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SG Blau-Weiß Neuenhofe und TuS Schwarz-Weiß Bismark ist gleichauf geendet.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Felix Pätz für Neuenhofe traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Neuenhofe

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

SG Blau-Weiß Neuenhofe Kopf an Kopf mit TuS Schwarz-Weiß Bismark – 1:1 in Minute 53

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe steckte einmal Gelb ein. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marko Kapahnke.

Der rettende Treffer für den TuS Schwarz-Weiß Bismark fiel kurz nach dem Seitenwechsel. Acht Minuten nach Anstoß gelang es Jonas Kapahnke, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bismarker zu erreichen (53.). In Spielminute 92 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Neuenhofe – TuS Schwarz-Weiß Bismark

SG Blau-Weiß Neuenhofe: Klimmeck – Riecke, L. Tamm, Anders, Stärke, Aleithe, Ulrich, Pätz (61. L. Tamm), Hasler, Natho, Rüter

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Seeger, Paschke, Buchholz, Kalbe, Kapahnke, Sonnenberg, Schulze, Michelsen, Storbeck, Pietsch

Tore: 1:0 Felix Pätz (8.), 1:1 Jonas Kapahnke (53.); Schiedsrichter: Paul van der Velde (Meitzendorf); Zuschauer: 45