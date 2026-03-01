Ein 1:1 (1:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SG Blau-Weiß Neuenhofe und TuS Schwarz-Weiß Bismark am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I.

Neuenhofe/MTU. Mit einem Gleichstand sind die SG Blau-Weiß Neuenhofe und der TuS Schwarz-Weiß Bismark am Sonntag vom Platz gegangen. 45 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Felix Pätz für Neuenhofe traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Neuenhofe

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

53. Minute SG Blau-Weiß Neuenhofe auf Augenhöhe mit TuS Schwarz-Weiß Bismark – 1:1

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe musste einmal Gelb hinnehmen. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marko Kapahnke.

Der rettende Treffer für den TuS Schwarz-Weiß Bismark fiel wenige Momente nach der Pause. Acht Minuten nach Anstoß gelang es Jonas Kapahnke, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bismarker zu erlangen (53.). In Spielminute 92 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Neuenhofe – TuS Schwarz-Weiß Bismark

SG Blau-Weiß Neuenhofe: Klimmeck – Riecke, Pätz (61. L. Tamm), Stärke, Natho, L. Tamm, Rüter, Anders, Aleithe, Ulrich, Hasler

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Buchholz, Pietsch, Schulze, Storbeck, Seeger, Michelsen, Kapahnke, Kalbe, Paschke, Sonnenberg

Tore: 1:0 Felix Pätz (8.), 1:1 Jonas Kapahnke (53.); Schiedsrichter: Paul van der Velde (Meitzendorf); Zuschauer: 45