Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnte sich der SV Eintracht Salzwedel vor 41 Fußballfans über einen soliden 6:3 (2:2)-Erfolg gegen den Post SV Stendal freuen.

Salzwedel/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der SV Eintracht Salzwedel und der Post SV Stendal am Freitag 6:3 (2:2) getrennt.

Linus Wallbaum (Post SV Stendal) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Post SV Stendal musste einmal Gelb hinnehmen (16.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Paul-Lennox Lemke (21.) erzielt wurde.

1:1. Der Post SV Stendal konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Linus Wallbaum traf in der 31. Minute zum zweiten Mal. So leicht ließen sich die Salzwedler nicht abhängen. Hishyar Wazar Hasan versenkte den Ball in der 45. Minute, gefolgt von Phil Friedrich Hentschel (57.). Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Wallbaum traf in der 80. Minute noch einmal. Unentschieden. Die Salzwedler revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Alec Philo Stramm versenkte den Ball in der 81. Minute, gefolgt von Mamadu Aliu Gueta (83.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel steckte jetzt einmal Gelb ein. Spielstand 5:3 für den SV Eintracht Salzwedel.

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Post SV Stendal steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Eliah Samuel Riethmüller, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:3 zu festigen (90.+2). Der SV Eintracht Salzwedel rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel – Post SV Stendal

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Weißbach, Riethmüller, Lemke, Wazar Hasan, Heubach, Hammer, Krubert, Thaute, Georgius, Horn

Post SV Stendal: Babajew – Riedel, Rasuly, Michael, Kniep, Imiolczyk, Fanta, Winkler, Singh, Lenz, Wallbaum

Tore: 0:1 Linus Wallbaum (8.), 1:1 Paul-Lennox Lemke (21.), 1:2 Linus Wallbaum (31.), 2:2 Hishyar Wazar Hasan (45.), 3:2 Phil Friedrich Hentschel (57.), 3:3 Linus Wallbaum (80.), 4:3 Alec Philo Stramm (81.), 5:3 Mamadu Aliu Gueta (83.), 6:3 Eliah Samuel Riethmüller (90.+2); Schiedsrichter: Tim-Pascal Jensch (Apenburg-Winterfeld); Zuschauer: 41