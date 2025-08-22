Dem SV Eintracht Salzwedel gelang es am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, den Post SV Stendal mit 6:3 (2:2) zu besiegen. 41 Zuschauer waren live dabei.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Linus Wallbaum für Stendal traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Post SV Stendal musste einmal Gelb hinnehmen (16.). Die Stendaler konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Paul-Lennox Lemke der Torschütze (21.).

21. Minute SV Eintracht Salzwedel auf Augenhöhe mit Post SV Stendal – 1:1

Unentschieden. Der Post SV Stendal konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Linus Wallbaum traf in der 31. Spielminute zum zweiten Mal. Es wollte den Stendalern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Hishyar Wazar Hasan schoss und traf in der 45. Minute, gefolgt von Phil Friedrich Hentschel (57.). Es wollte den Salzwedelern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Wallbaum traf in der 80. Minute ein weiteres Mal. 3:3. Der SV Eintracht Salzwedel konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Alec Philo Stramm traf in Minute 81, gefolgt von Mamadu Aliu Gueta (83.). Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel kassierte jetzt einmal Gelb. Spielstand 5:3 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der Post SV Stendal kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Eintracht Salzwedel noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Eliah Samuel Riethmüller (Salzwedel) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 6:3 verließen die Salzwedler den Platz als Sieger. Die Salzwedler sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel – Post SV Stendal

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Heubach, Wazar Hasan, Horn, Georgius, Hammer, Lemke, Thaute, Krubert, Weißbach, Riethmüller

Post SV Stendal: Babajew – Fanta, Singh, Lenz, Riedel, Imiolczyk, Wallbaum, Winkler, Rasuly, Kniep, Michael

Tore: 0:1 Linus Wallbaum (8.), 1:1 Paul-Lennox Lemke (21.), 1:2 Linus Wallbaum (31.), 2:2 Hishyar Wazar Hasan (45.), 3:2 Phil Friedrich Hentschel (57.), 3:3 Linus Wallbaum (80.), 4:3 Alec Philo Stramm (81.), 5:3 Mamadu Aliu Gueta (83.), 6:3 Eliah Samuel Riethmüller (90.+2); Schiedsrichter: Tim-Pascal Jensch (Apenburg-Winterfeld); Zuschauer: 41