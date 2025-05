Der SV Eintracht Salzwedel unter Leitung von Trainer Mathias Hammer feierte einen deutlichen Erfolg über den TSV Brettin/Roßdorf (Flex) mit einem 5:0 (1:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I-Partie.

Salzwedel/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 17 Besuchern auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 geboten. Die Salzwedler setzten sich deutlich mit 5:0 (1:0) gegen die Gäste aus Brettin/Roßdorf durch.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Mathias Hammer, als Jaylan Seiler für Salzwedel traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Salzwedler legten in der zweiten Halbzeit nach. Wieder war Seiler der Torschütze (65.).

65. Minute: SV Eintracht Salzwedel vorne dank zwei Treffern von Jaylan Seiler – 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Hishyar Wazar Hasan traf gleich mehrmals – in Minute 72 und 77. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 11

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Brettin/Roßdorf e.V. (Flex) steckte einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Leland Wendt den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (90.). Damit war der Sieg der Salzwedler entschieden. In Spielminute 95 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel – TSV Brettin/Roßdorf (Flex)

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Thaute, Krubert, Hammer, Neuschulz, Seiler, Hentschel, Georgius, Wazar Hasan

TSV Brettin/Roßdorf (Flex): Kaufmann – Miklejewski, Wendt, Papke, Köpnick, Hildebrandt, Ziem, Blume, Matthäus

Tore: 1:0 Jaylan Seiler (42.), 2:0 Jaylan Seiler (65.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (72.), 4:0 Hishyar Wazar Hasan (77.), 5:0 Leland Wendt (90.); Schiedsrichter: Lucian Glanz (Salzwedel); Zuschauer: 17