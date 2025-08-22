Der TuS Schwarz-Weiß Bismark erzielte am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 52 Fußballfans einen klaren 4:2 (2:0)-Sieg gegen die SG Blau-Weiß Neuenhofe.

Bismark/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die SG Blau-Weiß Neuenhofe am Freitag 4:2 (2:0) getrennt.

Robin Schulze traf für den TuS Schwarz-Weiß Bismark in Minute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Bismarker waren aber noch nicht fertig: In Minute 34 wurde ein weiteres Tor durch Oscar Schmidt erzielt.

TuS Schwarz-Weiß Bismark führt mit 2:0 – 34. Minute

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Neuenhofe-Torwart nicht verhindern (54, 66.). Der Vorsprung des TuS Schwarz-Weiß Bismark schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Yesse Grabe kämpfte weiter und in Minute 85 gelang Ben Roy Aleithe endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TuS Schwarz-Weiß Bismark.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Yanik Quaschny den Ball über die Torlinie bugsierte (90.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Neuenhofer aber nicht mehr wettmachen. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Blau-Weiß Neuenhofe

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Kapahnke, Michelsen, Kalbe, Nikolai, Pietsch, Hildebrandt, Schmidt, Buchholz, Seeger, Schulze

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Natho, Ulrich, Hasler, Chelvier, Aleithe, Tamm, Riecke, Neumann, Quaschny, Troppenz

Tore: 1:0 Robin Schulze (17.), 2:0 Oscar Schmidt (34.), 3:0 Oscar Schmidt (54.), 4:0 Robin Schulze (66.), 4:1 Ben Roy Aleithe (85.), 4:2 Yanik Quaschny (90.); Schiedsrichter: Erik Dombrowski (Gardelegen); Zuschauer: 52