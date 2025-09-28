Die NSG Irxleben /Niederndodeleben erzielte am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 42 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen den SV Eintracht Salzwedel.

Hohe Börde/MTU. Die 42 Besucher auf dem Sportplatz Niederndodeleben - Platz 2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Börder besiegten die Gäste aus Salzwedel mit 3:1 (1:0) souverän.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Michel Höltge für Irxleben /Niederndodeleben traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Irxleben /Niederndodeleben noch einen drauf: In Minute 58 wurde ein weiteres Tor durch Leopold Oliver Stehr erzielt.

NSG Irxleben /Niederndodeleben führt nach 58 Minuten 2:0

Es sah nicht gut aus für Salzwedel. Aber dann musste der NSG Irxleben /Niederndodeleben auch mal einstecken. Torwart Lucas Christoph Stern konnte den Ball von Hishyar Wazar Hasan nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Stehr (Irxleben /Niederndodeleben) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 gingen die Börder als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: NSG Irxleben /Niederndodeleben – SV Eintracht Salzwedel

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern – Grebe, Zornemann, Stehr, Höltge (28. Golling), Sägebarth, Strebe, Thielecke, Armgart, Bräuer (34. Schier), Hamann (64. Heinrich)

SV Eintracht Salzwedel: Nguyen – Krietsch, Riethmüller, Schulze, Thaute, Stramm, Weißbach, Hammer, Wazar Hasan, Heubach, Hentschel

Tore: 1:0 Michel Höltge (10.), 2:0 Leopold Oliver Stehr (58.), 2:1 Hishyar Wazar Hasan (64.), 3:1 Leopold Oliver Stehr (90.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Zuschauer: 42