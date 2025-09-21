Eine herbe Schlappe erlitt die Germania Olvenstedt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SSV 80 Gardelegen U19. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 52 Zuschauern mit 2:7 (2:4).

Schon kurz nach Spielstart schoss Bjarne Peters das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (2.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Malte Peer Hirschfeld den Ball ins Netz (7.).

Germania Olvenstedt liegt 0:2 im Rückstand – Minute 7

Die Gardeleger schafften es, nochmal zu erhöhen. Maksym Berezovskyi traf in der 24. Spielminute, gefolgt von Leonard Karl Kuthe (37.). Dann gelang es den Magdeburgern, dem Germania Olvenstedt e.V. etwas entgegenzusetzen. Mit einem Doppelpack von Erik Eckardt holte der Germania Olvenstedt e.V. auf. Eine ernsthafte Gefahr erwuchs den Gardelegern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Hirschfeld traf in der 48. Minute, gefolgt von Yanis Hermann Liebelt (67.). Spielstand 6:2 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Hirschfeld den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:7 verfestigte (75.). Damit war der Erfolg der Gardeleger entschieden. In Spielminute 75 handelte sich die Germania Olvenstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – SSV 80 Gardelegen U19

Germania Olvenstedt: Schade (46. Arm) – Eckardt, Schäfer, Shen, Kohl, Farhangnia (76. Görne), Bagrovski (35. Köppe), Kapsch, Bühring, Golde, Hoyer (59. Kiesel)

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Wannagat, Hirschfeld, Peters, Liebelt (69. Schubert), Wolter, Berezovskyi, Freitag (24. Kirchhof), Kuthe, Teßmer (46. Liehmann), Linow

Tore: 0:1 Bjarne Peters (2.), 0:2 Malte Peer Hirschfeld (7.), 0:3 Maksym Berezovskyi (24.), 0:4 Leonard Karl Kuthe (37.), 1:4 Erik Eckardt (40.), 2:4 Erik Eckardt (41.), 2:5 Malte Peer Hirschfeld (48.), 2:6 Yanis Hermann Liebelt (67.), 2:7 Malte Peer Hirschfeld (75.); Schiedsrichter: Johann Eisfeld (Magdeburg); Zuschauer: 52