Eine deutliche Schlappe erlitt die Germania Olvenstedt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SSV 80 Gardelegen U19. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 52 Zuschauern mit 2:7 (2:4).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Bjarne Peters für Gardelegen traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Malte Peer Hirschfeld den Ball ins Netz (7.).

Germania Olvenstedt sieht sich 0:2 im Rückstand – 7. Minute

Die Gardeleger erhöhten noch einmal. Maksym Berezovskyi traf in der 24. Minute, gefolgt von Leonard Karl Kuthe (37.). Dann gelang es den Magdeburgern, dem Germania Olvenstedt e.V. etwas entgegenzusetzen. Mit einem Doppelpack von Erik Eckardt holte der Germania Olvenstedt e.V. auf. Der SSV 80 Gardelegen U19 ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Hirschfeld traf in Spielminute 48, gefolgt von Yanis Hermann Liebelt (67.). Spielstand 6:2 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Hirschfeld den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:7 ausbaute (75.). Damit war der Triumph der Gardeleger gesichert. In Spielminute 75 handelte sich die Germania Olvenstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – SSV 80 Gardelegen U19

Germania Olvenstedt: Schade (46. Arm) – Schäfer, Kohl, Hoyer (59. Kiesel), Eckardt, Kapsch, Golde, Bagrovski (35. Köppe), Farhangnia (76. Görne), Bühring, Shen

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Wannagat, Liebelt (69. Schubert), Freitag (24. Kirchhof), Kuthe, Wolter, Hirschfeld, Linow, Teßmer (46. Liehmann), Peters, Berezovskyi

Tore: 0:1 Bjarne Peters (2.), 0:2 Malte Peer Hirschfeld (7.), 0:3 Maksym Berezovskyi (24.), 0:4 Leonard Karl Kuthe (37.), 1:4 Erik Eckardt (40.), 2:4 Erik Eckardt (41.), 2:5 Malte Peer Hirschfeld (48.), 2:6 Yanis Hermann Liebelt (67.), 2:7 Malte Peer Hirschfeld (75.); Schiedsrichter: Johann Eisfeld (Magdeburg); Zuschauer: 52