Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Der Heimvorteil half dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Sonntag nicht, als er sich vor 30 Fans mit 2:4 (2:2) gegen den SSV 80 Gardelegen U19 geschlagen geben musste.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der SSV 80 Gardelegen U19 ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (2:2).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Pascal Zarek für Magdeburg-Neustadt traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Magdeburger konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Yanis Hermann Liebelt der Torschütze (20.).

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SSV 80 Gardelegen U19 – 1:1 in Minute 20

Tor Nummer drei schoss Bjarne Peters für Gardelegen (28.). Die Partie blieb spannend. Daniel Khalid Khiro Khiro (Magdeburg-Neustadt) traf in Minute 30. Anton Tegge traf für Gardelegen (71). Spielstand 3:2 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der SSV 80 Gardelegen U19 musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Vincent Wolfgang Majewski, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:4 zu erweitern (90.+2). Die Magdeburger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SSV 80 Gardelegen U19

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kaya – Thiele, Hejhemo, Purkert, Zarek, Schlicht, Haegebarth, Khiro, Alamie, Lange, Von Tycowicz

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Schubert, Majewski, Wannagat, Teßmer, Kuthe, Tegge, Roitsch, Liebelt, Peters, Linow

Tore: 1:0 Pascal Zarek (10.), 1:1 Yanis Hermann Liebelt (20.), 1:2 Bjarne Peters (28.), 2:2 Daniel Khalid Khiro Khiro (30.), 2:3 Anton Tegge (71.), 2:4 Vincent Wolfgang Majewski (90.+2); Schiedsrichter: Yannik Lausen (Magdeburg); Zuschauer: 30