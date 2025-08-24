Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Der Heimvorteil half dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Sonntag nicht, als er sich vor 30 Fans mit 2:4 (2:2) gegen den SSV 80 Gardelegen U19 geschlagen geben musste.

Magdeburg/MTU. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der SSV 80 Gardelegen U19 haben sich am Sonntag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 2:4 (2:2).

Pascal Zarek (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Yanis Hermann Liebelt den Ball ins Netz (20.).

Tor Nummer drei schoss Bjarne Peters für Gardelegen (28.). Die Partie blieb spannend. Daniel Khalid Khiro Khiro (Magdeburg-Neustadt) traf in Minute 30. Anton Tegge traf für Gardelegen (71). Spielstand 3:2 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der SSV 80 Gardelegen U19 kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Vincent Wolfgang Majewski, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:4 zu erweitern (90.+2). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SSV 80 Gardelegen U19

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kaya – Alamie, Hejhemo, Haegebarth, Von Tycowicz, Thiele, Zarek, Schlicht, Khiro, Lange, Purkert

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Liebelt, Kuthe, Roitsch, Wannagat, Peters, Schubert, Tegge, Linow, Majewski, Teßmer

Tore: 1:0 Pascal Zarek (10.), 1:1 Yanis Hermann Liebelt (20.), 1:2 Bjarne Peters (28.), 2:2 Daniel Khalid Khiro Khiro (30.), 2:3 Anton Tegge (71.), 2:4 Vincent Wolfgang Majewski (90.+2); Schiedsrichter: Yannik Lausen (Magdeburg); Zuschauer: 30