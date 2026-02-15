Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Der Heimbonus half der SG Handwerk Magdeburg am Sonntag nicht, als sie sich vor 17 Fans mit 1:4 (0:3) gegen die NSG Ohre Spetze verabschieden musste.

Magdeburg/MTU. Vor 17 Zuschauern hat sich das Team von Kevin Ganzer mit 1:4 (0:3) gegen Ohre Spetze geschlagen geben müssen.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Magdeburger Gastgeber bereit: 14 Minuten nach Spielstart lenkte Niklas Voigt den Ball ins eigene Tor und brachte den Flechtingern unerwartet die Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Phil Steinmüller (16.) erzielt wurde.

SG Handwerk Magdeburg liegt 0:2 zurück – 16. Minute

Der Siegeszug der Flechtinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Rene Ahlfeld im gegnerischen Tor. Noah Luis Wehrmeister traf in Minute 17 und Lennard Krasowski in Minute 50. Spielstand 4:0 für die NSG Ohre Spetze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 10.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

Das finale Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Pause, als Maddox Bode den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Magdeburg erlangte (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Handwerk Magdeburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 90 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der NSG Ohre Spetze beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Handwerk Magdeburg – NSG Ohre Spetze

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Bode, Bajaha, Traore (22. Bostani), Wilke, Khan, Voigt (58. Dolgov), Matz, Solomon, Khalaf, Alabdullah

NSG Ohre Spetze: Wirth – Bethge, Metaj, Arnold, Purps (11. Krasowski), Steinmüller, Wehrmeister, Scharenberg, Buthut, Pfarre, Heberling

Tore: 0:1 Niklas Voigt (14.), 0:2 Phil Steinmüller (16.), 0:3 Noah Luis Wehrmeister (17.), 0:4 Lennard Krasowski (50.), 1:4 Maddox Bode (62.); Zuschauer: 17