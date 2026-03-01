Ein 1:1 (1:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SG Blau-Weiß Neuenhofe und TuS Schwarz-Weiß Bismark am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I.

Neuenhofe/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SG Blau-Weiß Neuenhofe und TuS Schwarz-Weiß Bismark ist gleichauf geendet.

Felix Pätz (SG Blau-Weiß Neuenhofe) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Neuenhofe

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

1:1 Ausgleich im Spiel SG Blau-Weiß Neuenhofe gegen TuS Schwarz-Weiß Bismark – 53. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe steckte einmal Gelb ein. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marko Kapahnke.

Kurz nach der Pause fiel dann schon der rettende Treffer für den TuS Schwarz-Weiß Bismark. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Jonas Kapahnke (Bismark) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bismark erreichen (53.). In Spielminute 92 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Neuenhofe – TuS Schwarz-Weiß Bismark

SG Blau-Weiß Neuenhofe: Klimmeck – Ulrich, Hasler, L. Tamm, Anders, Stärke, Rüter, Riecke, Natho, Pätz (61. L. Tamm), Aleithe

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Buchholz, Kapahnke, Michelsen, Schulze, Pietsch, Storbeck, Kalbe, Seeger, Sonnenberg, Paschke

Tore: 1:0 Felix Pätz (8.), 1:1 Jonas Kapahnke (53.); Schiedsrichter: Paul van der Velde (Meitzendorf); Zuschauer: 45