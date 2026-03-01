Für den Gastgeber SG Blau-Weiß Neuenhofe endete das Spiel gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Neuenhofe/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen der SG Blau-Weiß Neuenhofe und dem TuS Schwarz-Weiß Bismark mit einem Remis.

Gleich nach Anpfiff schoss Felix Pätz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Neuenhofe

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe musste einmal Gelb hinnehmen. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marko Kapahnke.

Der rettende Treffer für den TuS Schwarz-Weiß Bismark fiel nur kurz nach der Pause. Acht Minuten nach Anpfiff gelang es Jonas Kapahnke, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bismarker zu erreichen (53.). In Spielminute 92 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Neuenhofe – TuS Schwarz-Weiß Bismark

SG Blau-Weiß Neuenhofe: Klimmeck – Hasler, Pätz (61. L. Tamm), Anders, Ulrich, Aleithe, Rüter, Natho, L. Tamm, Stärke, Riecke

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Buchholz, Michelsen, Sonnenberg, Pietsch, Seeger, Schulze, Kapahnke, Paschke, Storbeck, Kalbe

Tore: 1:0 Felix Pätz (8.), 1:1 Jonas Kapahnke (53.); Schiedsrichter: Paul van der Velde (Meitzendorf); Zuschauer: 45