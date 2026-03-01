Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I erzielte der Heimverein SG Blau-Weiß Neuenhofe gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Neuenhofe/MTU. Am Sonntag endete das Match zwischen der SG Blau-Weiß Neuenhofe und dem TuS Schwarz-Weiß Bismark mit einem Unentschieden.

Felix Pätz (SG Blau-Weiß Neuenhofe) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Neuenhofe

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

Minute 53 SG Blau-Weiß Neuenhofe auf Augenhöhe mit TuS Schwarz-Weiß Bismark – 1:1

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe kassierte einmal Gelb. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marko Kapahnke.

Kurz nach der Pause fiel dann schon der rettende Treffer für den TuS Schwarz-Weiß Bismark. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Jonas Kapahnke (Bismark) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bismark erreichen (53.). In Spielminute 92 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Neuenhofe – TuS Schwarz-Weiß Bismark

SG Blau-Weiß Neuenhofe: Klimmeck – Pätz (61. L. Tamm), Ulrich, Riecke, L. Tamm, Natho, Stärke, Rüter, Anders, Aleithe, Hasler

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Sonnenberg, Kapahnke, Schulze, Pietsch, Kalbe, Michelsen, Paschke, Buchholz, Seeger, Storbeck

Tore: 1:0 Felix Pätz (8.), 1:1 Jonas Kapahnke (53.); Schiedsrichter: Paul van der Velde (Meitzendorf); Zuschauer: 45