Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: In der Partie am Sonntag war die NSG Ohre Spetze gegenüber der NSG Irxleben /Niederndodeleben machtlos und wurde 0:2 (0:0) besiegt.

Flechtingen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Rene Ahlfeld. Der Trainer von Ohre Spetze musste sein Team bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Irxleben /Niederndodeleben beobachten.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Finn Christian Armgart (NSG Irxleben /Niederndodeleben) netzte dann spät in Spielminute 68 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Flechtingen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

Minute 82: NSG Ohre Spetze 0:2 im Hintertreffen

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Noa Mathias Zornemann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (82.). Damit war der Sieg der Börder gesichert. In Spielminute 88 handelte sich die NSG Ohre Spetze noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG Ohre Spetze – NSG Irxleben /Niederndodeleben

NSG Ohre Spetze: Wirth – Scharenberg (21. Klinge), Meyer, Arnold, Pfarre, Engel (38. Zeimer), Heberling, Wehrmeister, Metaj (41. Bethge), Buthut, König

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern (46. Dattko) – Grebe (33. Schier), Strebe, Bräuer, Zornemann, Hamann (29. Heinrich), Golling, Thielecke, Armgart, Stehr, Sägebarth (23. Schädel)

Tore: 0:1 Finn Christian Armgart (68.), 0:2 Noa Mathias Zornemann (82.); Schiedsrichter: Helmut Harpke (Hohe Börde/OT.Rottmersleben); Zuschauer: 40