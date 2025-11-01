Kantersieg für den VfB Oberröblingen: Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal feiern. Vor 284 Zuschauern gewann das Team 7:1 (3:0).

Sangerhausen/MTU. Die Sangerhauser haben am Samstag dem Rivalen aus Gonnatal überlegene sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:1 (3:0) gingen sie vom Platz.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Paul Wanski das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Florian Cepa den Ball ins Netz (22.).

22. Minute: VfB Oberröblingen führt mit zwei Toren

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Marius Herrmann. Lennart Ryan Kummer konnte in Minute 45 einnetzen und Lenzewski legte in Minute 61 nach. Es sah nicht gut aus für den TSV Kickers 66 Gonnatal. In Minute 62 schaffte es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Sangerhauser zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Michael Koch traf für Oberröblingen in Minute 70 und Leon Connor Ernst in Minute 77. Spielstand 6:1 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Mika Altenburg den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 7:1 ausbaute (87.). Damit war der Triumph der Sangerhauser gesichert. Der VfB Oberröblingen hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB Oberröblingen: Beek – Wanski, Rühlke (75. Ernst), Pulz (63. Wenske), Koch, Michael, Kummer, Leich (46. Meißner), Strese, Cepa (70. M. Altenburg), Franke (73. G. Altenburg)

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Goldberg (56. Hoffmann), Froeschen (46. Kurotschkin), Siebenhüner (80. Hagene), Leich (65. Ditscher), Steyer, Lenzewski, Omnitz, Stüber (56. Dittmann), Franke, Säcker

Tore: 1:0 Paul Wanski (10.), 2:0 Florian Cepa (22.), 3:0 Lennart Ryan Kummer (45.), 4:0 Paul Wanski (61.), 4:1 Kevin Lenzewski (62.), 5:1 Michael Koch (70.), 6:1 Leon Connor Ernst (77.), 7:1 Mika Altenburg (87.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Simon Odenthal; Zuschauer: 284