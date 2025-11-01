Fußball-Landesklasse 6: Mit einem unglaublichen 7:1 (3:0) fegte die Mannschaft des VfB Oberröblingen den TSV Kickers 66 Gonnatal am Samstag vom Spielfeld.

Sangerhausen/MTU. Siebenmal hat der VfB Oberröblingen am Samstag gegen die Rivalen aus Gonnatal eingenetzt. 7:1 (3:0) für die Sangerhauser.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Paul Wanski das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Florian Cepa (22.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für VfB Oberröblingen – Minute 22

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Marius Herrmann. Lennart Ryan Kummer konnte in Minute 45 einnetzen und Lenzewski legte in Minute 61 nach. Es sah nicht gut aus für den TSV Kickers 66 Gonnatal. In Minute 62 gelang es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Sangerhauser zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Michael Koch traf für Oberröblingen in Minute 70 und Leon Connor Ernst in Minute 77. Spielstand 6:1 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Mika Altenburg (Oberröblingen) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 7:1 verließen die Sangerhauser den Platz als Sieger. Die Sangerhauser sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB Oberröblingen: Beek – Rühlke (75. Ernst), Wanski, Kummer, Franke (73. G. Altenburg), Cepa (70. M. Altenburg), Koch, Leich (46. Meißner), Michael, Pulz (63. Wenske), Strese

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Stüber (56. Dittmann), Säcker, Siebenhüner (80. Hagene), Steyer, Leich (65. Ditscher), Froeschen (46. Kurotschkin), Goldberg (56. Hoffmann), Omnitz, Franke, Lenzewski

Tore: 1:0 Paul Wanski (10.), 2:0 Florian Cepa (22.), 3:0 Lennart Ryan Kummer (45.), 4:0 Paul Wanski (61.), 4:1 Kevin Lenzewski (62.), 5:1 Michael Koch (70.), 6:1 Leon Connor Ernst (77.), 7:1 Mika Altenburg (87.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Simon Odenthal; Zuschauer: 284