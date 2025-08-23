Der VfB Oberröblingen errang am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 152 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den BSC 99 Laucha.

Sangerhausen/MTU. Die 152 Besucher auf dem Sportplatz Oberröblingen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhauser schlugen das Team aus Laucha mit 3:1 (1:1) souverän.

Michael Koch traf für den VfB Oberröblingen in Minute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Aber die Lauchaer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 45 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Fabian Keidel erzielt.

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Oberröblingen kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Oberröblingens Koch konnte seinem Team in Minute 55 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der BSC 99 Laucha steckte einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der VfB Oberröblingen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Meik Rockstroh.

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Gino Altenburg den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (75.). Damit war der Triumph der Sangerhauser gesichert. In Spielminute 81 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB Oberröblingen rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – BSC 99 Laucha

VfB Oberröblingen: Beek – Koch (89. Kirchner), Michael (78. Ernst), Pulz, Altenburg (85. Wenske), Franke, Angelstein, Leich (90. Kummer), Cepa, Strese, Wanski

BSC 99 Laucha: Stollberg – Niehoff (76. Jarju), Saal, Schmidt, Krentz, Porse, Bothe, Schumann, Hahnemann (70. Hoffmann), Starch, Keidel

Tore: 1:0 Michael Koch (21.), 1:1 Fabian Keidel (45.), 2:1 Michael Koch (55.), 3:1 Gino Altenburg (75.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Bernburg); Assistenten: Peter Porath, Marko Thormann; Zuschauer: 152