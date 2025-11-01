Fußball-Landesklasse 6: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber VfB Oberröblingen vor 284 Zuschauern gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal mit einem überlegenen 7:1 (3:0) durch.

Gleich nach dem Anstoß schoss Paul Wanski das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Florian Cepa (22.) erzielt wurde.

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Marius Herrmann musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Lennart Ryan Kummer konnte in Minute 45 einnetzen und Lenzewski legte in Minute 61 nach. Es lief nicht gut für den TSV Kickers 66 Gonnatal. In Minute 62 gelang es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Sangerhauser zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Michael Koch traf für Oberröblingen in Minute 70 und Leon Connor Ernst in Minute 77. Spielstand 6:1 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Mika Altenburg (Oberröblingen) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 7:1 verließen die Sangerhauser den Platz als Sieger. Die Sangerhauser sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB Oberröblingen: Beek – Franke (73. G. Altenburg), Pulz (63. Wenske), Cepa (70. M. Altenburg), Rühlke (75. Ernst), Koch, Kummer, Wanski, Leich (46. Meißner), Strese, Michael

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Leich (65. Ditscher), Siebenhüner (80. Hagene), Steyer, Omnitz, Goldberg (56. Hoffmann), Froeschen (46. Kurotschkin), Franke, Stüber (56. Dittmann), Lenzewski, Säcker

Tore: 1:0 Paul Wanski (10.), 2:0 Florian Cepa (22.), 3:0 Lennart Ryan Kummer (45.), 4:0 Paul Wanski (61.), 4:1 Kevin Lenzewski (62.), 5:1 Michael Koch (70.), 6:1 Leon Connor Ernst (77.), 7:1 Mika Altenburg (87.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Simon Odenthal; Zuschauer: 284