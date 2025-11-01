Fußball-Landesklasse 6: Am Samstag setzte sich der Gastgeber VfB Oberröblingen vor 284 Zuschauern gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal mit einem überragenden 7:1 (3:0) durch.

Sangerhausen/MTU. 7:1 (3:0) in Oberröblingen: Ganze sieben Bälle hat das Team von Meik Rockstroh, der VfB Oberröblingen, am Samstag im Tor der Gäste aus Gonnatal untergebracht.

Paul Wanski (VfB Oberröblingen) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Sangerhauser legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Florian Cepa der Torschütze (22.).

VfB Oberröblingen mit 2:0 vorne – 22. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Marius Herrmann musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Lennart Ryan Kummer konnte in Minute 45 einnetzen und Lenzewski legte in Minute 61 nach. Es sah nicht gut aus für den TSV Kickers 66 Gonnatal. In Minute 62 schaffte es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Sangerhauser zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Michael Koch traf für Oberröblingen in Minute 70 und Leon Connor Ernst in Minute 77. Spielstand 6:1 für den VfB Oberröblingen.

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Mika Altenburg den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 7:1 verfestigte (87.). Damit war der Erfolg der Sangerhauser entschieden. Der VfB Oberröblingen hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB Oberröblingen: Beek – Strese, Wanski, Cepa (70. M. Altenburg), Leich (46. Meißner), Pulz (63. Wenske), Rühlke (75. Ernst), Franke (73. G. Altenburg), Michael, Kummer, Koch

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Goldberg (56. Hoffmann), Säcker, Lenzewski, Froeschen (46. Kurotschkin), Siebenhüner (80. Hagene), Stüber (56. Dittmann), Franke, Leich (65. Ditscher), Steyer, Omnitz

Tore: 1:0 Paul Wanski (10.), 2:0 Florian Cepa (22.), 3:0 Lennart Ryan Kummer (45.), 4:0 Paul Wanski (61.), 4:1 Kevin Lenzewski (62.), 5:1 Michael Koch (70.), 6:1 Leon Connor Ernst (77.), 7:1 Mika Altenburg (87.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Simon Odenthal; Zuschauer: 284