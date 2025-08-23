Der VfB Oberröblingen errang am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 152 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den BSC 99 Laucha.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 152 Besuchern auf dem Sportplatz Oberröblingen geboten. Die Sangerhauser setzten sich souverän mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste aus Laucha durch.

Nach gerade einmal 21 Minuten schoss Michael Koch das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Sangerhauser konterten in der 45. Spielminute. Diesmal war Fabian Keidel der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

VfB Oberröblingen und BSC 99 Laucha – 1:1 in Minute 45

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Oberröblingen steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Oberröblingens Koch konnte seinem Team in Minute 55 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der BSC 99 Laucha musste einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der VfB Oberröblingen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Meik Rockstroh.

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Gino Altenburg, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (75.). In Spielminute 81 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhauser sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – BSC 99 Laucha

VfB Oberröblingen: Beek – Franke, Wanski, Strese, Cepa, Altenburg (85. Wenske), Leich (90. Kummer), Angelstein, Pulz, Michael (78. Ernst), Koch (89. Kirchner)

BSC 99 Laucha: Stollberg – Schmidt, Starch, Saal, Porse, Bothe, Krentz, Niehoff (76. Jarju), Hahnemann (70. Hoffmann), Schumann, Keidel

Tore: 1:0 Michael Koch (21.), 1:1 Fabian Keidel (45.), 2:1 Michael Koch (55.), 3:1 Gino Altenburg (75.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Bernburg); Assistenten: Peter Porath, Marko Thormann; Zuschauer: 152