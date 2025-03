Der VfB Oberröblingen errang am 20. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 105 Fußballfans einen klaren 4:2 (1:1)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten.

Sangerhausen/MTU. Der VfB Oberröblingen und der SV Romonta 90 Stedten haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 4:2 (1:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss Marcel Merker das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (5.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Leon Teske den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

36. Minute VfB Oberröblingen auf Augenhöhe mit SV Romonta 90 Stedten – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Leon-Justin Hauser/Stedten (54.), gefolgt von Gino Altenburg (VfB Oberröblingen) in Minute 73 und Lennart Ryan Kummer (VfB Oberröblingen) in Minute 75. Spielstand 3:2 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 20

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Teske den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 erweiterte (79.). Damit war der Sieg der Sangerhauser gesichert. Die Sangerhauser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – SV Romonta 90 Stedten

VfB Oberröblingen: Weißenberg – Cepa, Meißner, Teske, E. Rätzke, Eckstein, Heise, Leich, Kummer, Kühne (66. Friedrich), Raev (66. Altenburg)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Schreiber, Grünhage, Müller (46. Prenz), Merker, Hauser, Lindau, Siedler, Nachtwein (70. Dincel), Böttger, Maak (78. Höher)

Tore: 0:1 Marcel Merker (5.), 1:1 Leon Teske (36.), 1:2 Leon-Justin Hauser (54.), 2:2 Gino Altenburg (73.), 3:2 Lennart Ryan Kummer (75.), 4:2 Leon Teske (79.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Rainer Zörner, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 105