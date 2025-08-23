Dem VfB Oberröblingen gelang es am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den BSC 99 Laucha mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 152 Zuschauer waren live dabei.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 152 Besuchern auf dem Sportplatz Oberröblingen geboten. Die Sangerhauser waren den Gästen aus Laucha mit 3:1 (1:1) souverän überlegen.

Michael Koch traf für den VfB Oberröblingen in Minute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Fabian Keidel den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Minute 45 VfB Oberröblingen und BSC 99 Laucha im Gleichstand – 1:1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Oberröblingen musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Oberröblingens Koch konnte seinem Team in Minute 55 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der BSC 99 Laucha kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der VfB Oberröblingen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Meik Rockstroh.

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Gino Altenburg, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (75.). In Spielminute 81 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhauser sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – BSC 99 Laucha

VfB Oberröblingen: Beek – Altenburg (85. Wenske), Leich (90. Kummer), Wanski, Strese, Michael (78. Ernst), Franke, Angelstein, Pulz, Cepa, Koch (89. Kirchner)

BSC 99 Laucha: Stollberg – Bothe, Saal, Niehoff (76. Jarju), Starch, Schmidt, Porse, Krentz, Hahnemann (70. Hoffmann), Keidel, Schumann

Tore: 1:0 Michael Koch (21.), 1:1 Fabian Keidel (45.), 2:1 Michael Koch (55.), 3:1 Gino Altenburg (75.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Bernburg); Assistenten: Peter Porath, Marko Thormann; Zuschauer: 152