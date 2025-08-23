Dem VfB Oberröblingen glückte es am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den BSC 99 Laucha mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 152 Zuschauer waren live dabei.

Sangerhausen/MTU. Die 152 Besucher auf dem Sportplatz Oberröblingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhauser schlugen die Gäste aus Laucha mit 3:1 (1:1) souverän.

Michael Koch traf für den VfB Oberröblingen in Minute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Aber die Lauchaer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 45 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Fabian Keidel erzielt.

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Oberröblingen steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Oberröblingens Koch konnte seinem Team in Minute 55 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der BSC 99 Laucha musste einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der VfB Oberröblingen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Meik Rockstroh.

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Gino Altenburg den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (75.). Damit war der Triumph der Sangerhauser entschieden. In Spielminute 81 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhauser sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – BSC 99 Laucha

VfB Oberröblingen: Beek – Pulz, Altenburg (85. Wenske), Strese, Wanski, Leich (90. Kummer), Koch (89. Kirchner), Angelstein, Franke, Cepa, Michael (78. Ernst)

BSC 99 Laucha: Stollberg – Hahnemann (70. Hoffmann), Keidel, Starch, Porse, Saal, Schumann, Krentz, Niehoff (76. Jarju), Bothe, Schmidt

Tore: 1:0 Michael Koch (21.), 1:1 Fabian Keidel (45.), 2:1 Michael Koch (55.), 3:1 Gino Altenburg (75.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Bernburg); Assistenten: Peter Porath, Marko Thormann; Zuschauer: 152