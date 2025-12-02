Der VfB Oberröblingen unter Leitung von Trainer Meik Rockstroh feierte einen überlegenen Erfolg über den SV Braunsbedra mit einem 5:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 92 Besuchern auf dem Sportplatz Oberröblingen geboten. Die Sangerhauser setzten sich deutlich mit 5:0 (3:0) gegen die Gäste aus Braunsbedra durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Mika Altenburg für Oberröblingen traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Braunsbedra kassierte einmal Gelb (18.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Altenburg den Ball ins Netz.

Mika Altenburg kickt VfB Oberröblingen in 2:0-Führung – 20. Minute

Der Siegeszug der Sangerhauser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Meik Rockstroh im gegnerischen Tor. Lennart Ryan Kummer traf in Minute 44 und Tobias Meißner in Minute 62. Spielstand 4:0 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Braunsbedra kassierte noch einmal Gelb. Der VfB Oberröblingen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Das finale Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Paul Wanski den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (76.). Damit war der Triumph der Sangerhauser gesichert. Die Sangerhauser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – SV Braunsbedra

VfB Oberröblingen: Beek – Würzburg (74. Angelstein), Meißner, Pulz, Wenske (46. Cepa), Altenburg, Wanski (78. Stutterheim), Michael, Ernst, Kummer, Franke

SV Braunsbedra: Joel – Polishchuk, Dahaba, Toth, Glaubitz, Böhme (64. Fomba), Voigt, Reifarth, Richter, Odufuye, Popov

Tore: 1:0 Mika Altenburg (1.), 2:0 Mika Altenburg (20.), 3:0 Lennart Ryan Kummer (44.), 4:0 Tobias Meißner (62.), 5:0 Paul Wanski (76.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Olaf Friedrich, Jens Sittel; Zuschauer: 92