Kantersieg für den VfB Oberröblingen: Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal einfahren. Vor 284 Zuschauern gewann das Team 7:1 (3:0).

Sangerhausen/MTU. Gleich siebenmal hat der VfB Oberröblingen am Samstag gegen die Rivalen aus Gonnatal eingenetzt. 7:1 (3:0) für die Sangerhauser.

Paul Wanski (VfB Oberröblingen) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Florian Cepa (22.) erzielt wurde.

VfB Oberröblingen führt nach 22 Minuten 2:0

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Marius Herrmann. Lennart Ryan Kummer konnte in Minute 45 einnetzen und Lenzewski legte in Minute 61 nach. Es sah nicht gut aus für den TSV Kickers 66 Gonnatal. In Minute 62 schaffte es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Sangerhauser zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Michael Koch traf für Oberröblingen in Minute 70 und Leon Connor Ernst in Minute 77. Spielstand 6:1 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Mika Altenburg (Oberröblingen) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 7:1 gingen die Sangerhauser als Sieger vom Platz. Die Sangerhauser haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB Oberröblingen: Beek – Rühlke (75. Ernst), Wanski, Koch, Cepa (70. M. Altenburg), Franke (73. G. Altenburg), Pulz (63. Wenske), Strese, Michael, Leich (46. Meißner), Kummer

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Goldberg (56. Hoffmann), Steyer, Stüber (56. Dittmann), Leich (65. Ditscher), Säcker, Froeschen (46. Kurotschkin), Siebenhüner (80. Hagene), Franke, Lenzewski, Omnitz

Tore: 1:0 Paul Wanski (10.), 2:0 Florian Cepa (22.), 3:0 Lennart Ryan Kummer (45.), 4:0 Paul Wanski (61.), 4:1 Kevin Lenzewski (62.), 5:1 Michael Koch (70.), 6:1 Leon Connor Ernst (77.), 7:1 Mika Altenburg (87.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Simon Odenthal; Zuschauer: 284