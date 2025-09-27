Kein Punktgewinn für VfB 1906 Sangerhausen II: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den SV Braunsbedra hinnehmen.

Sangerhausen/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der VfB 1906 Sangerhausen II und der SV Braunsbedra am Samstag 1:2 (0:1) getrennt.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Kai Roman Richter das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor konnten die Sangerhäuser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Nicolas Baum den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

55. Minute VfB 1906 Sangerhausen II auf Augenhöhe mit SV Braunsbedra – 1:1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Emilio Böhme den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Braunsbedra sicherte (85.). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Sangerhäuser sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Braunsbedra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Buchhorn, Eisler (78. Kögel), Baum, Roßner, Fuhrmann, Dietze, Grüllmeyer, Schröter, Hetke, Gümül (46. Stöhr)

SV Braunsbedra: Henze – Polishchuk, Dahaba (63. Bachirou Soulet), Böhme, Voigt, Glaubitz, Odufuye, Zinchenko, Hägele (63. Reifarth), Popov, Richter

Tore: 0:1 Kai Roman Richter (29.), 1:1 Nicolas Baum (55.), 1:2 Emilio Böhme (85.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Nico Thummernicht, Ruslan Bukenov; Zuschauer: 28