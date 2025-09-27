Mit einer Niederlage für den VfB 1906 Sangerhausen II endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Braunsbedra mit 1:2 (0:1).

Kai Roman Richter (SV Braunsbedra) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Sangerhäuser revanchieren: In Minute 55 wurde das Gegentor durch Nicolas Baum erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Emilio Böhme den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Braunsbedra sicherte (85.). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der VfB 1906 Sangerhausen II rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Braunsbedra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Buchhorn, Gümül (46. Stöhr), Grüllmeyer, Dietze, Fuhrmann, Schröter, Roßner, Hetke, Baum, Eisler (78. Kögel)

SV Braunsbedra: Henze – Odufuye, Hägele (63. Reifarth), Zinchenko, Glaubitz, Böhme, Polishchuk, Voigt, Dahaba (63. Bachirou Soulet), Popov, Richter

Tore: 0:1 Kai Roman Richter (29.), 1:1 Nicolas Baum (55.), 1:2 Emilio Böhme (85.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Nico Thummernicht, Ruslan Bukenov; Zuschauer: 28