Dem VfB 1906 Sangerhausen II glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Großgrimma mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 17 Zuschauer waren live dabei.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 17 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Großgrimma durch.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Sven Wunderlich (Halle) eine Gelbe Karte an die Sangerhäuser (12.). In Minute 22 schoss Marius Grüllmeyer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Christoph Eisler den Ball ins Netz (25.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

VfB 1906 Sangerhausen II mit 2:0 vorne – 25. Minute

In Minute 62 fiel der finale Treffer der Partie. 17 Minuten nach Anpfiff gelang es Niklas Reiber, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB 1906 Sangerhausen II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Großgrimma beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Großgrimma

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Baum, Eisler (75. Kögel), Roßner, Grüllmeyer, Buchhorn, Dietze (75. Halle), Gümül (83. Grübner), Schröter, Hetke (90. Strasser), Reiber

SV Großgrimma: Schmidt – Krobitzsch, Bauer, Ibrahim (83. Reinhardt), Wöpe, Schneider, Beyenbach, Göbel, Witt, Pillert (75. Nitzschke), Angeli

Tore: 1:0 Marius Grüllmeyer (22.), 2:0 Christoph Eisler (25.), 3:0 Niklas Reiber (62.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Benjamin Andrich, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 17