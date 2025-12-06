Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem VfB 1906 Sangerhausen II ein 4:3 (1:1)-Triumph über den Sportring Mücheln.

Sangerhausen/MTU. Der VfB 1906 Sangerhausen II und der Sportring Mücheln haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 4:3 (1:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss Paul Heiko Schubert das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Tim Lange den Ball ins Netz (23.).

VfB 1906 Sangerhausen II Kopf an Kopf mit Sportring Mücheln – 1:1 in Minute 23

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jacob Paul Schneider/Sangerhausen (48.), gefolgt von Florian Fuhrmann (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 62, Tim Lange (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 63 und Tobias Bagehorn (Sportring Mücheln) in Minute 70. Spielstand 4:2 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

Die Müchelner wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite räumte Lennert Damian Büttner für Conor Kunze den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Conor Kunze, den Ball ins Netz zu befördern (90.+2). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Der VfB 1906 Sangerhausen II sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – Sportring Mücheln

VfB 1906 Sangerhausen II: Bemmann – Schneider, Ruppe, Grüllmeyer, Eisler, Dietze (90. Strasser), Fuhrmann, Lange (70. Grübner), Baum, Schröter, Bühling

Sportring Mücheln: Schröder – Kuhnert, Schubert, Hiersig (51. Bagehorn), Maak, Semmer, Sell (61. Saddei), Büttner (87. Kunze), Marggraf (49. Reinboth), Berghammer, Grosser

Tore: 0:1 Paul Heiko Schubert (10.), 1:1 Tim Lange (23.), 2:1 Jacob Paul Schneider (48.), 3:1 Florian Fuhrmann (62.), 4:1 Tim Lange (63.), 4:2 Tobias Bagehorn (70.), 4:3 Conor Kunze (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Sascha Billker, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 39