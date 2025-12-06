Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 glückte dem VfB 1906 Sangerhausen II ein 4:3 (1:1)-Heimsieg über den Sportring Mücheln.

Sangerhausen/MTU. Der VfB 1906 Sangerhausen II und der Sportring Mücheln haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 4:3 (1:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss Paul Heiko Schubert das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). Die Müchelner konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Tim Lange der Torschütze (23.).

23. Minute VfB 1906 Sangerhausen II gleichauf mit Sportring Mücheln – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jacob Paul Schneider/Sangerhausen (48.), gefolgt von Florian Fuhrmann (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 62, Tim Lange (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 63 und Tobias Bagehorn (Sportring Mücheln) in Minute 70. Spielstand 4:2 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

Die Müchelner wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite räumte Lennert Damian Büttner für Conor Kunze den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende des Duells sollte es dem Sportring Mücheln noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Conor Kunze den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+2). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Müchelner aber nicht mehr einholen. Der VfB 1906 Sangerhausen II sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – Sportring Mücheln

VfB 1906 Sangerhausen II: Bemmann – Lange (70. Grübner), Baum, Bühling, Eisler, Ruppe, Schneider, Fuhrmann, Dietze (90. Strasser), Grüllmeyer, Schröter

Sportring Mücheln: Schröder – Sell (61. Saddei), Hiersig (51. Bagehorn), Grosser, Maak, Marggraf (49. Reinboth), Büttner (87. Kunze), Kuhnert, Semmer, Berghammer, Schubert

Tore: 0:1 Paul Heiko Schubert (10.), 1:1 Tim Lange (23.), 2:1 Jacob Paul Schneider (48.), 3:1 Florian Fuhrmann (62.), 4:1 Tim Lange (63.), 4:2 Tobias Bagehorn (70.), 4:3 Conor Kunze (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Sascha Billker, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 39