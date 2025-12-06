Einen 4:3 (1:1)-Heimerfolg gegen den Sportring Mücheln heimste der VfB 1906 Sangerhausen II am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Sangerhausen/MTU. Der VfB 1906 Sangerhausen II und der Sportring Mücheln haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 4:3 (1:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Paul Heiko Schubert für Mücheln traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Tim Lange (23.) erzielt wurde.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Jacob Paul Schneider/Sangerhausen (48.), gefolgt von Florian Fuhrmann (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 62, Tim Lange (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 63 und Tobias Bagehorn (Sportring Mücheln) in Minute 70. Spielstand 4:2 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Müchelner durch Auswechslung nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Auf der Gastseite sprang Conor Kunze für Lennert Damian Büttner ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In der Nachspielzeit nutzte der Sportring Mücheln noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Conor Kunze (Mücheln) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der VfB 1906 Sangerhausen II hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – Sportring Mücheln

VfB 1906 Sangerhausen II: Bemmann – Fuhrmann, Schneider, Grüllmeyer, Eisler, Dietze (90. Strasser), Lange (70. Grübner), Bühling, Ruppe, Baum, Schröter

Sportring Mücheln: Schröder – Maak, Grosser, Schubert, Sell (61. Saddei), Büttner (87. Kunze), Marggraf (49. Reinboth), Kuhnert, Berghammer, Hiersig (51. Bagehorn), Semmer

Tore: 0:1 Paul Heiko Schubert (10.), 1:1 Tim Lange (23.), 2:1 Jacob Paul Schneider (48.), 3:1 Florian Fuhrmann (62.), 4:1 Tim Lange (63.), 4:2 Tobias Bagehorn (70.), 4:3 Conor Kunze (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Sascha Billker, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 39