Einen 2:1 (1:1)-Heimerfolg gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal heimste der VfB 1906 Sangerhausen II am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Sangerhausen/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der VfB 1906 Sangerhausen II und der TSV Kickers 66 Gonnatal am Sonntag 2:1 (1:1) getrennt.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Demir Mehmet Gümül das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der VfB 1906 Sangerhausen II steckte einmal Gelb ein (12.). Aber die Sangerhauser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 43 wurde das Gegentor durch Kevin Omnitz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

1:1 Ausgleich im Spiel VfB 1906 Sangerhausen II gegen TSV Kickers 66 Gonnatal – Minute 43

Das Spiel nahm einen bitteren Verlauf für die Sangerhauser. In Minute 58 lenkte Christian Stüber den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Die Gegner vom VfB 1906 Sangerhausen II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Reiber, Baum, Eisler (90. Grübner), Hetke, Gümül (75. Heinze), Yadlos (90. Franke), Fuhrmann, Roßner, Dietze, Buchhorn

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Goldberg, Ditscher, Leich, Siebenhüner (38. Franke), Säcker, Stüber (67. Hagene), Paper, Gaensewich (59. Hoffmann), Töpfer (79. Lenzewski), Omnitz

Tore: 1:0 Demir Mehmet Gümül (9.), 1:1 Kevin Omnitz (43.), 2:1 Christian Stüber (58.); Schiedsrichter: Maik Wiezoreck (Halle); Assistenten: Justin Ermisch, Steve Kossin; Zuschauer: 175