Sangerhausen/MTU. Der VfB 1906 Sangerhausen II und der Sportring Mücheln haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 4:3 (1:1).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Paul Heiko Schubert das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (10.). Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Tim Lange den Ball ins Netz (23.).

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jacob Paul Schneider/Sangerhausen (48.), gefolgt von Florian Fuhrmann (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 62, Tim Lange (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 63 und Tobias Bagehorn (Sportring Mücheln) in Minute 70. Spielstand 4:2 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Müchelner durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Auf der Gastseite sprang Conor Kunze für Lennert Damian Büttner ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Am Ende der Partie sollte es dem Sportring Mücheln noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Conor Kunze den Ball über die Torlinie bugsierte (90.+2). Den Vorsprung der Gegner konnten die Müchelner aber nicht mehr wettmachen. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – Sportring Mücheln

VfB 1906 Sangerhausen II: Bemmann – Eisler, Ruppe, Schröter, Schneider, Fuhrmann, Baum, Dietze (90. Strasser), Grüllmeyer, Bühling, Lange (70. Grübner)

Sportring Mücheln: Schröder – Büttner (87. Kunze), Hiersig (51. Bagehorn), Berghammer, Kuhnert, Sell (61. Saddei), Semmer, Marggraf (49. Reinboth), Maak, Grosser, Schubert

Tore: 0:1 Paul Heiko Schubert (10.), 1:1 Tim Lange (23.), 2:1 Jacob Paul Schneider (48.), 3:1 Florian Fuhrmann (62.), 4:1 Tim Lange (63.), 4:2 Tobias Bagehorn (70.), 4:3 Conor Kunze (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Sascha Billker, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 39