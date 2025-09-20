Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der VfB 1906 Sangerhausen II vor 17 Zuschauern über einen soliden 3:0 (2:0)-Erfolg gegen den SV Großgrimma freuen.

Sangerhausen/MTU. Die 17 Besucher des Friesenstadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten die Gäste aus Großgrimma mit 3:0 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Sven Wunderlich (Halle) eine Gelbe Karte an die Sangerhäuser (12.). Nach nur 22 Minuten schoss Marius Grüllmeyer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Sangerhäuser legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Christoph Eisler der Torschütze (25.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

VfB 1906 Sangerhausen II führt mit 2:0 – 25. Minute

In Minute 62 fiel das letzte Tor der Partie. 17 Minuten nach der Pause gelang es Niklas Reiber, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB 1906 Sangerhausen II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Großgrimma beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der VfB 1906 Sangerhausen II hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Großgrimma

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Baum, Gümül (83. Grübner), Schröter, Hetke (90. Strasser), Dietze (75. Halle), Roßner, Eisler (75. Kögel), Reiber, Grüllmeyer, Buchhorn

SV Großgrimma: Schmidt – Krobitzsch, Ibrahim (83. Reinhardt), Witt, Beyenbach, Angeli, Pillert (75. Nitzschke), Schneider, Wöpe, Bauer, Göbel

Tore: 1:0 Marius Grüllmeyer (22.), 2:0 Christoph Eisler (25.), 3:0 Niklas Reiber (62.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Benjamin Andrich, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 17