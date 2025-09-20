Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der VfB 1906 Sangerhausen II vor 17 Zuschauern über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Großgrimma freuen.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 17 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser waren den Gästen aus Großgrimma mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Sven Wunderlich (Halle) eine Gelbe Karte an die Sangerhäuser (12.). In Minute 22 schoss Marius Grüllmeyer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Christoph Eisler den Ball ins Netz (25.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

VfB 1906 Sangerhausen II mit 2:0 vorne – Minute 25

Das letzte Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Halbzeitpause, als Niklas Reiber den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (62.). Damit war der Sieg der Sangerhäuser gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB 1906 Sangerhausen II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Großgrimma beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der VfB 1906 Sangerhausen II hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Großgrimma

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Baum, Schröter, Roßner, Eisler (75. Kögel), Grüllmeyer, Gümül (83. Grübner), Buchhorn, Dietze (75. Halle), Hetke (90. Strasser), Reiber

SV Großgrimma: Schmidt – Beyenbach, Krobitzsch, Schneider, Pillert (75. Nitzschke), Wöpe, Ibrahim (83. Reinhardt), Göbel, Witt, Bauer, Angeli

Tore: 1:0 Marius Grüllmeyer (22.), 2:0 Christoph Eisler (25.), 3:0 Niklas Reiber (62.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Benjamin Andrich, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 17