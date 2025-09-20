Dem VfB 1906 Sangerhausen II gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Großgrimma mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 17 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sangerhausen/MTU. Die 17 Besucher des Friesenstadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten die Gäste aus Großgrimma mit 3:0 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Sven Wunderlich (Halle) eine Gelbe Karte an die Sangerhäuser (12.). Marius Grüllmeyer traf für den VfB 1906 Sangerhausen II in Spielminute 22 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Sangerhäuser legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Christoph Eisler der Torschütze (25.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

VfB 1906 Sangerhausen II führt in Minute 25 mit 2:0

Das letzte Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Halbzeitpause, als Niklas Reiber den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (62.). Damit war der Sieg der Sangerhäuser gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB 1906 Sangerhausen II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Großgrimma beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Großgrimma

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Buchhorn, Baum, Roßner, Dietze (75. Halle), Schröter, Eisler (75. Kögel), Gümül (83. Grübner), Reiber, Grüllmeyer, Hetke (90. Strasser)

SV Großgrimma: Schmidt – Bauer, Ibrahim (83. Reinhardt), Krobitzsch, Wöpe, Pillert (75. Nitzschke), Schneider, Witt, Göbel, Angeli, Beyenbach

Tore: 1:0 Marius Grüllmeyer (22.), 2:0 Christoph Eisler (25.), 3:0 Niklas Reiber (62.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Benjamin Andrich, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 17