Einen 4:3 (1:1)-Heimsieg gegen den Sportring Mücheln heimste der VfB 1906 Sangerhausen II am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Sangerhausen/MTU. Am Samstag haben sich der VfB 1906 Sangerhausen II und der Sportring Mücheln ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (1:1).

Bereits kurz nach Spielstart schoss Paul Heiko Schubert das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). Die Müchelner konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Tim Lange der Torschütze (23.).

VfB 1906 Sangerhausen II und Sportring Mücheln – 1:1 in Minute 23

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jacob Paul Schneider/Sangerhausen (48.), gefolgt von Florian Fuhrmann (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 62, Tim Lange (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 63 und Tobias Bagehorn (Sportring Mücheln) in Minute 70. Spielstand 4:2 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Müchelner durch Auswechslung nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Auf der Gastseite sprang Conor Kunze für Lennert Damian Büttner ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Conor Kunze, den Ball ins Netz zu befördern (90.+2). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – Sportring Mücheln

VfB 1906 Sangerhausen II: Bemmann – Fuhrmann, Dietze (90. Strasser), Bühling, Eisler, Schneider, Schröter, Baum, Lange (70. Grübner), Ruppe, Grüllmeyer

Sportring Mücheln: Schröder – Sell (61. Saddei), Marggraf (49. Reinboth), Hiersig (51. Bagehorn), Semmer, Maak, Grosser, Schubert, Büttner (87. Kunze), Berghammer, Kuhnert

Tore: 0:1 Paul Heiko Schubert (10.), 1:1 Tim Lange (23.), 2:1 Jacob Paul Schneider (48.), 3:1 Florian Fuhrmann (62.), 4:1 Tim Lange (63.), 4:2 Tobias Bagehorn (70.), 4:3 Conor Kunze (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Sascha Billker, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 39