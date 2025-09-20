Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der VfB 1906 Sangerhausen II vor 17 Zuschauern über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Großgrimma freuen.

Sangerhausen/MTU. Die 17 Besucher des Friesenstadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen die Gäste aus Großgrimma mit 3:0 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Sven Wunderlich (Halle) eine Gelbe Karte an die Sangerhäuser (12.). Marius Grüllmeyer traf für den VfB 1906 Sangerhausen II in Minute 22 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Christoph Eisler den Ball ins Netz (25.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

VfB 1906 Sangerhausen II mit 2:0 vorne – 25. Minute

Das letzte Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Pause, als Niklas Reiber den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (62.). Damit war der Sieg der Sangerhäuser gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB 1906 Sangerhausen II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Großgrimma beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Großgrimma

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Roßner, Reiber, Buchhorn, Hetke (90. Strasser), Dietze (75. Halle), Grüllmeyer, Gümül (83. Grübner), Schröter, Baum, Eisler (75. Kögel)

SV Großgrimma: Schmidt – Angeli, Göbel, Wöpe, Witt, Schneider, Beyenbach, Pillert (75. Nitzschke), Bauer, Krobitzsch, Ibrahim (83. Reinhardt)

Tore: 1:0 Marius Grüllmeyer (22.), 2:0 Christoph Eisler (25.), 3:0 Niklas Reiber (62.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Benjamin Andrich, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 17