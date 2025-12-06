Einen 4:3 (1:1)-Heimerfolg gegen den Sportring Mücheln fuhr der VfB 1906 Sangerhausen II am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Sangerhausen/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der VfB 1906 Sangerhausen II und der Sportring Mücheln am Samstag 4:3 (1:1) getrennt.

Schon kurz nach Spielstart schoss Paul Heiko Schubert das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (10.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Tim Lange (23.) erzielt wurde.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jacob Paul Schneider/Sangerhausen (48.), gefolgt von Florian Fuhrmann (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 62, Tim Lange (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 63 und Tobias Bagehorn (Sportring Mücheln) in Minute 70. Spielstand 4:2 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Müchelner durch Spieleraustausch nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Auf der Gastseite sprang Conor Kunze für Lennert Damian Büttner ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Am Ende der Partie sollte es dem Sportring Mücheln noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Conor Kunze den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+2). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Müchelner aber nicht mehr aufholen. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – Sportring Mücheln

VfB 1906 Sangerhausen II: Bemmann – Eisler, Schneider, Dietze (90. Strasser), Bühling, Grüllmeyer, Fuhrmann, Ruppe, Schröter, Lange (70. Grübner), Baum

Sportring Mücheln: Schröder – Hiersig (51. Bagehorn), Sell (61. Saddei), Büttner (87. Kunze), Berghammer, Semmer, Kuhnert, Maak, Grosser, Schubert, Marggraf (49. Reinboth)

Tore: 0:1 Paul Heiko Schubert (10.), 1:1 Tim Lange (23.), 2:1 Jacob Paul Schneider (48.), 3:1 Florian Fuhrmann (62.), 4:1 Tim Lange (63.), 4:2 Tobias Bagehorn (70.), 4:3 Conor Kunze (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Sascha Billker, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 39